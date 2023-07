Sabina Bartecka z Żor jedzie na ME w Triathlonie. Wcześniej zdobyła mistrzostwo Polski. Jak przygotowuje się do czempionatu? ZDJĘCIA Ireneusz Stajer

Sabina Bartecka intensywnie przygotowuje się do startu w triathlonowych Mistrzostwach Europy w Menen (Belgia). 25-27 sierpnia, zawodniczka z Żor powalczy o medale w jednej z najcięższych dyscyplin sportowych. Na początku lipca zdobyła mistrzostwo Polski. Do pokonania miała ponad 2,1 km pływania, 90 km jazdy na rowerze oraz ponad 21 km biegu. Sabina szuka sponsorów, którzy mogliby wesprzeć start tej świetnej zawodniczki w ME.