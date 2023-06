Spór zbiorowy w MOPS Żory. Pracownicy walczą o wyższe zarobki. "Chcemy zarabiać adekwatnie do wykonywanej pracy"

Dotychczasowe próby mediacji w sprawie podwyżek nie przyniosły efektu. Pierwsze spotkanie mediacyjne odbyło się 30 maja, podczas którego strony nie doszły do porozumienia.

- Wcześniej od Prezydenta Miasta (który nie bierze bezpośredniego udziału w mediacjach red.) usłyszeliśmy, że jeśli zweryfikujemy nasze żądania finansowe, to jest skłonny usiąść do rozmów. I takie oczekiwania finansowe zweryfikowaliśmy. Bo nie chodzi nam o to, aby pracowników było stać na lepsze ubrania czy zmianę mieszkania. Chodzi tylko o to, aby zarobki w MOPS w Żorach były godziwe i odpowiadające skali trudności z czym na co dzień się spotykamy - podkreśla nasz rozmówca.