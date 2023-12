Ta stajenka w żorskim Twinpigsie przyciąga ludzi. To żywa szopka. Jakie zwierzęta towarzyszą maleńkiemu Jezusowi? ZDJĘCIA

Kliknij TUTAJ, by zobaczyć ZDJĘCIA

Sezon letni już dawno za nami, a przyjacielskiemu towarzystwu Twinpigsowego zwierzyńca brakuje ludzi. Z tego względu przed Restauracją Texas w Żorach pojawiła się żywa stajenka. Świętej Rodzinie towarzyszą kucyki, osiołek Leon i kozy, którym zbudowano specjalną zagrodę. Malusieńki Jezus leży w żłobku na sianku i patrzy na wszystko, co go otacza. Obok jest Maryja i Józef. Ustawiono również figury zwierząt, choć największe zainteresowanie wzbudzają te żywe. Kucyki, osiołka i kozy można nakarmić, pogłaskać. Skąd wziął się pomysł na żywą stajenkę w takim miejscu, jak park rozrywki?