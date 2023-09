Trwa remont ulicy Wodzisławskiej w Rogoźnej. Od wtorku zmiana w organizacji ruchu

Od godz. 9:00 we wtorek 26 września, na ul. Wodzisławskiej w Żorach-Rogoźnej, na wysokości budowanego ronda obowiązywać będzie ruch wahadłowy. - Taka organizacja utrzyma się do zakończenia robót związanych z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej - informuje miasto. Kierowcy muszą więc liczyć się z utrudnieniami.

Nowe rondo powstaje na styku ulic Wodzisławskiej i Rolniczej. Wraz z nim wybudowane zostaną drogi łączące ulicę Wodzisławską z ulicą Wileńską, które ułatwią komunikację mieszkańcom Osiedla Europejskiego i okolicznych zabudowań. Ponadto powstanie łącznik pomiędzy nowym odcinkiem drogi a istniejącą ulicą Szymanowskiego.

Dzięki realizowanej inwestycji, kierowcy będą mieli łatwiejszą możliwość skrętu w kierunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 i północnej części dzielnicy Rogoźna. Nowe rondo ma pozwolić, by kierujący mogli sprawnie i bezpiecznie dojeżdżać do swoich domów znajdujących się w południowej części tej dzielnicy. Budowa nowej drogi pozwoli też zmniejszyć ruch na ulicach Chopina, Wieniawskiego czy Drwali, co bez wątpienia jest dobrą informacją dla mieszkających tam osób.