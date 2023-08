Trwa szósta edycja festiwalu Przystanek Żory. Rockowe brzmienia porwały publiczność w Parku Cegielnia!

- Przystanek Żory to najpiękniejsza impreza, której pierwsza edycja odbyła się 6 i 7 sierpnia 2016 w Parku Cegielnia w Żorach. To idea zaistniała z inicjatywy mieszkańców Żor. Atmosfera wydarzenia była i jest taka, jaką żorzanie sobie wymarzyli – wspólne biwakowanie przy rozbrzmiewającej muzyce, integracja z innymi uczestnikami koncertów, do tego Namiot ASP z zaproszonymi gośćmi, warsztatami, wywiadami i atrakcjami dla najmłodszych… czyli klimat prawdziwie woodstockowy! - wskazują organizatorzy.