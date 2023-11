Przegląd prasy z tygodnia 5.11.2023. Co działo się w Żorach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Żory, 5.11.2023. 29.10 - 4.11.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Brak ofiar śmiertelnych. To najważniejsza informacja dotycząca podsumowania akcji "Wszystkich Świętych" na śląskich drogach. W okresie od 31 października do 2 listopada, w całym województwie doszło do 10 wypadków, w których rannych zostało 12 osób. W Żorach doszło do kilku niegroźnych kolizji.

W tym roku Żorska Orkiestra Rozrywkowa obchodzi swoje 20-lecie. Jubileusz ten zostanie uświetniony podczas wyjątkowego koncertu, który odbędzie się już 24 listopada. Tego dnia Scena na Starówce będzie miejscem dla muzyki jazzowej oraz znanych utworów muzyki rockowej i rozrywkowej.