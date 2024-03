Przegląd prasy z tygodnia 17.03.2024. Co działo się w Żorach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Żor, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.03 a 16.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Piękne panie z woj. śląskiego w konkursie Polska Miss 30+! Oto zdjęcia z półfinału 2024. Trzymamy kciuki za Ślązaczki! ”?

Przegląd tygodnia: Żory, 17.03.2024. 10.03 - 16.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Piękne panie z woj. śląskiego w konkursie Polska Miss 30+! Oto zdjęcia z półfinału 2024. Trzymamy kciuki za Ślązaczki! KONKURS PIĘKNOŚCI. 15 pań z woj. śląskiego dostało się do półfinału Polska Miss 30+, edycja 2024! W tym konkursie piękności startują panie z roczników 1985-1994. Z ponad 900 zgłoszeń do półfinału dostało się ponad sto pań! Zobaczcie zdjęcia... 📢 Zobacz galerię zdjęć Kobiet z Żor, które biorą udział w plebiscycie Kobieca Twarz Regionu! Zobacz galerię zdjęć kobiet z Żor, które biorą udział w akcji Kobieca Twarz Regionu. Na zwyciężczynie czeka mnóstwo fantastycznych nagród: zaproszenia na Forum Kobiecości, profesjonalne sesje fotograficzne, weekendowe pobyty w SPA oraz główne nagrody - samochody Toyota Aygo X!

📢 Niezwykły koncert muzyki pokutnej i pasyjnej w Żorach. Wystąpił m.in. Polski Chór Mieszany z Czech ŻORY. Międzynarodowy Ekumeniczny Koncert Muzyki Pokutnej i Pasyjnej, po raz drugi dotarł do Żor. Inspiracją do zorganizowania w mieście koncertu był odbywający się wcześniej przez 15 lat w Żorach Ogólnopolski Przegląd Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej. W ciągu dwudniowego wydarzenia, wystąpiły cztery cenione chóry.

Tygodniowa prasówka 17.03.2024: 10.03-16.03.2024 Żory: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Żorach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Która nastolatka w woj. śląskim jest NAJPIĘKNIEJSZA? Oto finalistki 2024. Zobacz ZDJĘCIA i LISTE Wyłoniono 18. dziewczyn, które dostały się do finału nastoletnia Miss Województwa Śląskiego 2024. Są tu reprezentantki z Bielska-Białej, Chorzowa, Zwardonia, Tychów, Świętochłowic... Poznaj je!

📢 Groźny wypadek w Żorach. Policjant kierował ruchem, ale nie wszyscy piesi reagowali na sygnały ŻORY. Gdy widzisz na drodze policjanta kierującego ruchem, masz obowiązek stosować się do jego poleceń i sygnałów. Dotyczy to wszystkich uczestników ruchu, w tym pieszych. O tym najwidoczniej zapomnieli ci, którzy w trakcie czwartkowego wypadku w Żorach, nie stosowali się do poleceń policjanta. 📢 Koszmarny wypadek z udziałem motocyklisty w Żorach. Policjant wybiegł z komendy i ruszył z pomocą zakrwawionemu mężczyźnie ŻORY. Jedna osoba została ranna w wyniku groźnie wyglądającego wypadku, do którego w czwartek 14 marca doszło w Żorach, nieopodal komendy policji. Pomocy rannemu motocykliście udzielił jeden z policjantów, który z okna komendy zauważył na jezdni zakrwawionego mężczyznę i motocykl leżący na samochodzie. Dzięki informacji od Czytelników, wiemy o którego z policjantów chodzi.

📢 Drzemka w pracy prawem pracownika! Zobacz te MEMY! Świętowaliście Dzień Drzemki w Pracy? Śmieszne MEMY. Najlepsza drzemka to taka, po której nie wiesz, który mamy rok i jak się nazywasz. A co, jeśli zdarzy się ona w pracy? Cóż, to zależy od tego, czy zostaniesz przyłapany, czy nie. Dziś jednak wszyscy szefowie powinni przymknąć oko na takie incydenty, gdyż obchodzimy właśnie Światowy Dzień Drzemki w Pracy! Zobaczcie najzabawniejsze memy o drzemkach, ale tez o szefach i odchodzącej już do lamusa kulturze pracy ponad siły. 📢 Wybory 2024 Sejmik Śląski. Listy wyborcze z Okręgu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 - KANDYDACI. Kto startuje? Sprawdź kandydatów! Wybory samorządowe 2024. Kto jest na listach wyborczych do Sejmiku Śląskiego? Wybory samorządowe odbędą się już 7 kwietnia 2024. Sprawdź w którym Okręgu jest twój powiat czy miasto i poznaj kandydatów? Prezentujemy LISTY WYBORCZE z wszystkich Okręgów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7.

📢 Tak budowano amfiteatr w Żorach. Miejsce to wciąż czeka, by w pełni je wykorzystać Niektórzy twierdzą, że miejsce to nie jest w pełni wykorzystywane, inni mówią dosadniej, że inwestycja ta była jedynie stratą pieniędzy. Chodzi oczywiście o żorski amfiteatr, który choć wieczorami wygląda dość okazale, wciąż właściwie stoi pusty. Jak wyglądała budowa tego miejsca? Sięgamy do archiwalnych zdjęć. 📢 W ten weekend startują jarmarki wielkanocne w Rybniku i okolicach. Gdzie można będzie kupić coś pysznego na święta? REGION. Wielkimi krokami zbliżają się święta wielkanocne, a wraz z nimi, w wielu miejscowościach będą odbywały się jarmarki. Na stoiskach będzie można kupić ozdoby świąteczne, pyszne potrawy i wiele więcej. Sprawdźcie co będzie się działo w tym czasie w Rybniku i okolicznych miejscowościach. 📢 Akcja "Bezpieczny Pieszy" w Żorach. Ukarano kierowców i pieszych Po raz kolejny na żorskich drogach odbyła się akcja "Bezpieczny pieszy". Przez cały dzień policjanci prowadzili wzmożone działania, których bezpośrednim celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. Za niestosowanie się do obowiązujących przepisów ukarane zostały 53 osoby.

📢 W Urzędzie Miasta w Żorach wraca system kolejkowy. Trzeba umawiać się przez internet. Jest jednak alternatywa ŻORY. Do Urzędu Miasta w Żorach powrócił internetowy system kolejkowy. Osoby, które chcą zarejestrować samochód, odebrać prawo jazdy czy wymienić dowód osobisty powinny rejestrować się poprzez specjalną stronę. Co jednak z osobami, które nie korzystają z internetu? 📢 Poznaj kobiety z Żor - zobacz ZDJĘCIA. Oto Córki, Matki i Kobiety dojrzałe! Ruszył plebiscyt Kobieca Twarz 2024 Poznaj kobiety z Żor! Akcja Kobieca Twarz Roku nie jest wyłącznie pochwałą urody, lecz dostrzega także umysł i duszę. Dlatego w naszej galerii prezentujemy Wam zdjęcia wspaniałych kobiet z Żor, które powalczą o wygraną w trzech kategoriach: córki, matki i kobiety dojrzałe. Chcesz dołączyć do ich grona? Wciąż możesz się zgłosić!

📢 Nawet do 10 godzin BEZ PRĄDU w Śląskiem! Planowane są czasowe wyłączenia. Gdzie i kiedy? Oto lista miast i terminy [11 - 15 III 2024] KOMUNIKAT. Wyłączenia prądu w woj. śląskim! W dniach od 11 do 15 marca 2024 r. przeprowadzone zostaną planowane czasowe wyłączenia dostaw prądu w naszym regionie! Nawet do 10. godzin - aż tyle wyniesie maksymalna przerwa w dostawie energii! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin! 📢 Mężczyzna z Jastrzębia-Zdroju i kobieta z Żor zatrzymani za handel narkotykami. Z ich "zapasów" mogło powstać ponad 11 tysięcy "działek"! Mężczyzna z Jastrzębia-Zdroju i kobieta z Żor zostali zatrzymani za przechowywanie i handel sporą ilością narkotyków. Policjanci zabezpieczyli w mieszkaniu podejrzanej środki psychoaktywne, z których można było przygotować ponad 11 tysięcy działek dilerskich oraz więcej niż 200 porcji marihuany. Dilerzy spędzą w areszcie tymczasowym trzy miesiące, a kobiecie grozi dodatkowo kara pozbawienia wolności na okres nawet 10 lat.

📢 Ruszył program Złota Rączka w Żorach. Fachowiec przyjdzie i naprawi. Kto będzie mógł skorzystać z pomocy? ŻORY. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach przy współpracy z Centrum Integracji Społecznej Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych uruchomił w Żorach innowacyjny program "Złota Rączka". Program ma na celu nieodpłatne wsparcie mieszkańców miasta, którzy nie są w stanie samodzielnie, z uwagi na bezradność, samotność, niepełnosprawność oraz trudną sytuację życiową wykonać drobnych robót gospodarczych. Złota rączka pomoże chociażby przy wymianie kranu, podłączeniu pralki czy montażu lustra. Podpowiadamy jak uzyskać pomoc fachowca. 📢 Waldemar Socha już oficjalnym kandydatem na prezydenta Żor. Ma poparcie Koalicji Obywatelskiej WYBORY 2024. Prezydent Żor Waldemar Socha będzie ubiegał się o kolejną kadencję zasiadania na tym stanowisku. Oficjalnego poparcia udzieliła mu Koalicja Obywatelska, która w wyborach na prezydenta Żor, nie wystawia swojego kandydata. Prezentujemy listę kandydatów do rady miasta.

📢 W Żorach działa szkoła dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Tu dzieci traktowane są indywidualnie. "Takie podejście przynosi efekty" Szkoła Podstawowa Horyzont to placówka znajdująca się w Żorach, przeznaczona dla dzieci w spectrum autyzmu i z zespołem Aspergera. Jak mówi dyrektor placówki Jakub Stryczek, zastosowane indywidualne podejście do każdego z uczniów, pozwala osiągać niebywałe efekty. Edukacja w szkole jak i zajęcia terapeutyczne są bezpłatne. Jak wygląda nauka w tej szkole? Postanowiliśmy to sprawdzić. 📢 Z Żor do Pszczyny pojedziemy krócej. Wkrótce ruszą prace na linii kolejowej. Pociągi pojadą nawet 120 km/h ŻORY. Skrócenie czasu przejazdu między Pszczyną a Żorami, a także zwiększenie dostępu do kolei dla mieszkańców województwa śląskiego, to korzyści dla pasażerów, które płyną z planowanej przebudowy linii kolejowej nr 148. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały właśnie umowę z firmą Budimex SA na wykonanie zadania o wartości blisko 260 mln zł.

📢 Remonty dróg w Żorach. Część z nich już trwa, wkrótce ruszą kolejne ŻORY. Na niektórych drogach można spotkać już budowlańców, na innych powinni pojawić się w najbliższych miesiącach. W 2024 roku, wiele dróg na terenie Żor zostanie naprawionych i wyremontowanych. - Zadania związane z infrastrukturą drogową stanowią największą część wydatków inwestycyjnych miasta Żory - informują urzędnicy.

