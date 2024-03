Z Żor do Pszczyny pojedziemy krócej. Wkrótce ruszą prace na linii kolejowej. Pociągi pojadą nawet 120 km/h

Przejazd pociągiem między Pszczyną a Żorami będzie krótszy

PKP PLK zapowiada lepszy dostęp do pociągów na jednotorowej linii kolejowej Pszczyna – Żory i dalej w stronę Rybnika i granicy z Czechami oraz w kierunku Czechowic-Dziedzic i Bielska-Białej. W ramach inwestycji wartej blisko 260 mln zł, przebudowane mają zostać perony między Pszczyną a Żorami, a także przystanki kolejowe Suszec Rudziczka, Suszec Kopalnia, Radostowice i Pszczyna Czarków. Obiekty zostaną podwyższone, co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Będą wiaty, ławki i nowe oświetlenie. Orientację w podróży ułatwią nagłośnienie, tablice informacyjne i gabloty z rozkładem jazdy. Stacja i przystanki, dzięki pochylniom i ścieżkom naprowadzającym, będą dostosowane do obsługi osób z ograniczoną możliwością poruszania się.