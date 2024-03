Prasówka 10.03.2024 z całego tygodnia w Żorach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Inżynier zawsze poradzi! Dnia 4 marca, obchodziliśmy Światowy Dzień Inżyniera. To święto celebruje kreatywność i zaangażowanie inżynierów w tworzenie coraz to nowszych innowacji. Specjalnie na tę okazję przygotowaliśmy galerię pełną zabawnych memów, których bohaterami są właśnie inżynierzy. Sprawdź je klikając w galerię.

Pary z Żor 2024! Nasi Internauci w głosowaniu wybierają najsympatyczniejsze pary z naszego miasta, na które czeka mnóstwo atrakcyjnych nagród! W finale ogólnopolskim m.in. 50 tys. złotych i wczasy w Grecji.

NIERUCHOMOŚCI. Oto najdroższe domy do kupienia w woj. śląskim - oferty z marca 2024. Część z nich jest zlokalizowana w Beskidach, inne na Śląsku czy w Zagłębiu. Piękne rezydencje, sale kinowe, wykwintny styl, wielkie ogrody, sauna i basen... - to standard, jednak czasami mamy do czynienia z tradycyjnymi wnętrzami. Jak wygląda obecnie rynek nieruchomości luksusowych w woj. śląskim? Sprawdź oferty w naszej galerii! Każda z prezentowanych rezydencji warta jest minimum ok. 5 mln złotych... a najdroższa blisko 20!