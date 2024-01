Przegląd tygodnia z 21.01.2024 w Żorach. Najważniejsze wydarzenia od 14.01 do 20.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

UWAGA! W czwartek 18 stycznia Główny Inspektorat Farmaceutyczy opublikował nowy komunikat ws. wycofanego z aptek leku. Tym razem jest to lekarstwo na nadciśnienie tętnicze i niewydolność serca, wcześniej m.in. lek na gorączkę dla dzieci czy na ból gardła. To już kolejny komunikat opublikowany w przeciągu ostatnich kilku tygodni przez GIF! Które dokładnie leki zostały jeszcze wycofane? Zobacz LISTĘ STYCZEŃ 2024.

NIERUCHOMOŚCI. Marzysz o domku na wsi, blisko lasu, z cudownym widokiem z okna i całkiem dużą działką? Zebraliśmy dla was 10 NAJTAŃSZYCH ofert takich nieruchomości z terenu woj. śląskiego. Jak się okazuje, najtańsze domy z działką są już za ok. 55 tys. złotych! Cena jest niejednokrotnie bardzo niska - tak więc bez remontu się nie obędzie. Piękna okolica i spora działka zrekompensuje ogrom pracy, jakie z pewnością trzeba włożyć w konieczne prace! Sprawdź te oferty.

W sobotę, 20 stycznia 2024 roku o godzinie 17.15, na alei Zjednoczonej Europy w Żorach doszło do wypadku z udziałem pieszego. Jak informuje policja, samochód marki honda civic potrącił starszą kobietę, która przechodziła przez przejście dla pieszych. Seniorka z obrażeniami trafiła do szpitala.

ŻORY. Ten dzień tegoroczni żorscy maturzyści zapamiętają do końca życia. W przepięknie wystrojonej sali bankietowej Arkadia, odbywa się studniówka uczniów I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach i Technikum nr 4, które wchodzą w skład Zespołu Szkół nr 1. Zobaczcie zdjęcia!

ŻORY. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żorach-Rowniu doczekali się nowego i w pełni wyposażonego wozu strażackiego. - Jesteśmy jednostką o specjalizacji ratownictwa chemiczno-ekologicznego i właśnie pod tą specjalizację był zamawiany ten wóz - mówił z radością Adam Konsek, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Żorach-Rowniu. Do żorskich strażaków trafiło również 60 kompletów środków ochrony indywidualnej i 24 komplety sprzętu służącego do ochrony dróg oddechowych, w ramach Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2023.

Zimą często dokarmiamy ptaki, ale choć wiele z nich znamy „z widzenia”, nie zawsze wiemy, jak się nazywają. Spieszymy z krótkim przewodnikiem, w którym pokazujemy gatunki ptaków, jakie najczęściej odwiedzają karmniki. Zobacz, kto jest twoim gościem.

14 stycznia, w niedzielę, na ulicach Żor rozegrała się dramatyczna akcja z udziałem policji. Policjanci eskortowali rodziców 3-letniego dziecka w drodze do szpitala. - 3-latka przewróciła się i doznała poważnego urazu, który powodował bardzo silny ból. Rodzice w drodze do szpitala wbiegli do żorskiej komendy i poprosili o pomoc – opisuje zdarzenie żorska komenda policji.