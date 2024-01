Dramatyczna akcja w Żorach! Konieczna była policyjna eskorta. Dziwczynka potrzebowała pomocy... Paweł Kurczonek

14 stycznia, w niedzielę, na ulicach Żor rozegrała się dramatyczna akcja z udziałem policji. Policjanci eskortowali rodziców 3-letniego dziecka w drodze do szpitala. - 3-latka przewróciła się i doznała poważnego urazu, który powodował bardzo silny ból. Rodzice w drodze do szpitala wbiegli do żorskiej komendy i poprosili o pomoc – opisuje zdarzenie żorska komenda policji.