Prasówka z całego tygodnia 4.02.2024 w Żorach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

MOTORYZACJA. Na lutowych licytacjach komorniczych pojawiło się sporo ciekawych samochodów - połowa to SUV-y! Do kupienia po okazyjnej cenie są m.in. Jaguar Prestig, Land Rover Discovery, MAZDA CX-5, BMW X6, Mercedes-Benz S550 a nawet Lincoln Continental z 1979 roku! Prezentujemy w galerii zdjęciowej 13. najciekawszych ofert z lutego 2024 r. Sprawdź te licytacje - ceny zaczynają się od ok. 8 tys. złotych i są ZAWSZE poniżej tych rynkowych!

Tanie nieruchomości. W lutym 2024 r. w woj. śląskim sporo domów trafiło na licytacje komornicze! Mamy dla was 19 ofert. Są tu budynki tańsze do remontu, jak i te już wykończone, do zamieszkania. Ceny rozpoczynają się od ok. 82 tys. złotych. Tak więc, jeżeli szukasz domu po okazyjnej cenie - dobrze trafiłeś! Wystawione na licytacji budynki, są zawsze poniżej ceny rynkowej.

Dotychczasowe wejście do Domu Kultury w Żorach, które mieści się od strony parkingu, będzie pełniło funkcję wejścia technicznego - poinformował o tym we wtorek 30 stycznia MOK w Żorach. To jednak wzbudziło spore emocje wśród części mieszkańców. Dyrektor MOK-u wyjaśnia, że chodzi o względy bezpieczeństwa.