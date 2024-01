Lina kolejowa na odcinku z Pszczyny do Żor zostanie wyremontowana. Pociągi pojadą nawet 120 km/h

Prace na linii Pszczyna - Żory już niedługo?

Przetarg na remont linii kolejowej się przeciągał

Zgodnie z opisem w programie funkcjonalno-użytkowym zamówienia linia nr 148 Pszczyna – Rybnik na odcinku Pszczyna – Żory jest linią normalnotorową, pierwszorzędną, jednotorową, zelektryfikowaną. Na odcinku objętym opracowaniem jest linią znaczenia państwowego. Należy do sieci kompleksowej TEN-T. Prędkość konstrukcyjna to 120 km/h. Na odcinku objętym zamówieniem odbywa się po niej ruch pasażerski (pociągi regionalne i międzyregionalne) oraz towarowy.

Jak szybko pojadą pociągi po remoncie? Duża zmiana na torach

Na linii nr 148 między Pszczyną i Rybnikiem obowiązują obecnie ograniczenia prędkości do 50-60 km/h, lokalnie do 30-40 km/h (z powodu złego stanu podtorza lub nierówności pionowych na czynnych szkodach górniczych). Dopuszczalna długość pociągów towarowych to 600 m (aktualny standard to 750 m). Zamawiane prace mają doprowadzić m.in. do osiągnięcia prędkości maksymalnej 120 km/h dla pociągów osobowych i 100 km/h dla towarowych (dopuszczalne są ograniczenia ze względu na geometrię toru), przy zachowaniu dopuszczalnych nacisków na oś – 221 kN. Przebudowa powinna umożliwić kursowanie pociągów o długości 750 m; nowe perony powinny mieć wysokość 76 cm.

Mateusz Babak/PAP