Tygodniowy przegląd prasy 13.08.2023: Żory, 6.08-12.08.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Żor

Historia ta zaczyna się od pradziadka Elżbiety Koczar z Żor - Stefana Zubila, który w 1928 roku ruszył w świat za chlebem do Ameryki Południowej. Wypłynął inauguracyjnym rejsem statku Krakus z Gdyni do Argentyny. Pokład opuścił w Buenos Aires, dwa razy wysłał przekaz pieniężny do rodziny, potem kontakt się urwał. Elżbieta miała nadzieję, że kiedyś pozna jego dalsze losy. Szukając śladów po pradziadku Stefanie, dokonała innych odkryć związanych ze swoimi przodkami.

Niewiele brakowało, a przy ulicy Giedroycia w Żorach mogłoby dojść do prawdziwej tragedii. W poniedziałek 7 sierpnia, do studzienki kanalizacyjnej znajdującej się przy jednym z wielorodzinnych budynków mieszkalnych wpadło dwuipółletnie dziecko. Na szczęście chłopcu nic się nie stało.

Rozpoczął się XVII Międzynarodowy Festiwal Twórczości Religijnej Fide et Amore, który we wrześniu zawita również do Żor. W sumie to dwanaście koncertów, spotkanie literackie oraz konferencja naukowa.

Jelenia Góra to miasto położone w Karkonoszach, które każdego roku przyciąga coraz więcej turystów. Bliskość górskich kurortów takich jak Szklarska Poręba czy Karpacz sprawia, że jest to świetne miejsce na bazę wypadową do eksploracji Gór Izerskich czy karkonoskich szlaków. Sprawdzamy jakie darmowe atrakcje czekają na odwiedzających stolicę Karkonoszy.

Tylko niezwykle kosztowna operacja może pozwolić, by 5-miesięczny Franciszek Żukowski z Żor mógł w przyszłości normalnie chodzić. Niestety potrzeba aż 200 tys. zł, by lekarze mogli zmierzyć się z wrodzoną wadą kończyn dolnych u chłopca. Trwa zbiórka pieniędzy.