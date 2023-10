Wielkie otwarcie Pałacu w Baranowicach. Odrestaurowany zabytkowy obiekt zachwyca swoim pięknem

- Dzięki naszym staraniom udało się uratować przed zniszczeniem ten niepowtarzalny, zachwycający swoją architekturą obiekt. Odrestaurowany Pałac będzie służył mieszkańcom i turystom. Przeznaczyliśmy go na cele kulturalne, tworząc wielofunkcyjne sale do działań artystycznych oraz przestrzenie wystawiennicze, a także część gastronomiczną. Wierzę, że to miejsce będzie tętniło życiem i przyciągało wielu gości – mówi Waldemar Socha, prezydent miasta Żory.