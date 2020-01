Wypadek na zjeździe z autostrady A1 w Żorach. Kobieta trafiła do szpitala

W niedzielę (19 stycznia) około godz. 14.40 doszło do kolejnego wypadku na węźle autostrady A1 w Rowniu. Kierująca chevroletem jadąc w stronę Żor, straciła panowanie nad pojazdem i w konsekwencji uderzyła w barierki. Na miejscu interweniowała straż pożarna i pogotowie.

Kobieta nie uskarżała się na bóle, ale względu na zaawansowaną ciążę została przetransportowana do szpitala na obserwację.

Na zjeździe w Rowniu bardzo często dochodzi do zdarzeń drogowych. Zazwyczaj problemem jest zachowanie kierowców, którzy nie dostosowują prędkości do znaków. To bywa zgubne, zwłaszcza jadąc tamtędy w czasie opadów.