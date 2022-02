Zmiana na stanowisku komendanta policji w Żorach. Insp. Grzegorz Grabiec odchodzi na emeryturę. Zastąpi go mł. insp. Mariusz Klepek

To była niezwykle miła uroczystość w żorskiej komendzie policji. Mundurowi policji w Żorach pożegnali insp. Grzegorza Grabca, dotychczasowego komendanta z Żor, który po siedmiu latach zakończył pracę na tym stanowisku.

Byli już współpracownicy żorskiego komendanta żegnali go w podniosłej atmosferze. Nie zabrakło pamiątkowych upominków. Na ręce insp. Grzegorza Grabca złożono specjalnie przygotowane tablo oraz pamiątkową szablę, na której wygrawerowano napis: "Bóg, Honor, Ojczyzna", co jak zaznaczyli jego współpracownicy bezpośrednio obrazowało jego podejście do służby.