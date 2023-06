Żorski Budżet Obywatelski 2024. Dobiega końca przyjmowanie wniosków. Termin tylko do 30 czerwca

Żorski Budżet Obywatelski 2024. Rekordowy pod względem kwoty

Do 30 czerwca, mieszkańcy Żor mogą zgłaszać wnioski do Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2024, który w tym roku, pod względem kwoty do dyspozycji mieszkańców będzie rekordowy. To aż 2,5 mln złotych, które mogą zostać przeznaczone na ważne zdaniem mieszkańców inwestycje w mieście.

- To szansa dla mieszkańców na wprowadzenie realnej zmiany, takiej jaką oni widzą za potrzebną. To jest coś w co miasto nie ingeruje. Inicjatywa mieszkańców, ich pomysły i zaangażowanie decydują o tym jak zmienią się Żory, konkretna dzielnica czy centrum miasta. Projekty możemy umiejscowić w dowolnym miejscu Żor, ważne jednak by były to miejskie tereny i aby projekt służył wszystkim mieszkańcom - podkreśla Adrian Lubszczyk, Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu UM Żory.

I właśnie projekty ogólnomiejskie oraz służące wszystkim mieszkańcom będą brane pod uwagę podczas weryfikacji wniosków. Zanim jednak to nastąpi, mieszkańcy mają czas do 30 czerwca na składanie wniosków. Można tego dokonać elektronicznie - poprzez dedykowaną stronę zory-ekonsultacje.eboi.pl, lecz także listownie lub bezpośrednio w Urzędzie Miasta Żory.