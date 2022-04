Żory: 19-latek na motorowerze zwiewał przed policją. Wcześniej nie zatrzymał się do kontroli. Jechał bez uprawnień. Był po narkotykach?

Sceny rodem z filmu akcji na żorskich ulicach. W Żorach rozegrał się policyjny pościg! Do zdarzenia doszło na osiedlu 700-lecia, gdzie policjanci zadecydowali o zatrzymaniu do kontroli kierowcę motoroweru. Ten jednak nie miał zamiaru zastosować się do ich poleceń. Wówczas rozpoczął się pościg.

- Motorowerzysta nadal nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe radiowozu. Uciekinier poruszał się dalej motorowerem ulicą Rybnicką, Janasa i Norwida - relacjonuje mł. asp. Marcin Leśniak, rzecznik prasowy KMP w Żorach.

Na ostatniej z ulic udało się go zatrzymać. Wówczas mężczyzna nie uciekał już jednak jednośladem, a pieszo, po tym, jak chwilę wcześniej porzucił motorower na jednym z pól. Zanim jednak do tego doszło, kierowca motoroweru był poważnym zagrożeniem dla innych użytkowników dróg, którymi się poruszał.