Żory będą miały nową stację pogotowia ratunkowego. To bezpieczeństwo dla mieszkańców i lepsze warunki dla ratowników medycznych Robert Lewandowski

Żory. Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach oraz wiceprezydent miasta Żory Daniel Wawrzyczek podpisali we wtorek 18 lipca akt notarialny, który jest kolejnym krokiem do powstania w Żorach nowej stacji pogotowia ratunkowego. - Wciąż szukamy możliwości poprawienia warunków dla naszych zespołów ratownictwa medycznego, by pracowało im się sprawnie i komfortowo - poinformowało WPR w Katowicach.