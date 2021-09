Żory: pijany rowerzysta spowodował kolizję. 53-latek wjechał w samochód i uciekł z miejsca wypadku. Miał prawie dwa promile alkoholu

Nie dość, że po pijaku wsiadł za kierownicę roweru, to jeszcze doprowadził do wypadku. W Żorach na ulicy Wodzisławskiej jednoślad zderzył się z samochodem. Jak ustalili policjanci, to cyklista był winny groźnej sytuacji.

- 53-latek jadąc chodnikiem, wzdłuż ulicy Wodzisławskiej w kierunku Świerklan nagle zjechał na jezdnię wprost przed maskę, jadącego obok samochodu - tłumaczy asp. szt. Kamila Siedlarz, rzecznik prasowy policji w Żorach.

Mężczyzna z kraksy wyszedł bez szwanku. Poza uszkodzeniami samochodu, nic nie stało się także prowadzącej volkswagena 29-latce. 53-latek nie miał jednak zamiaru ponosić odpowiedzialności za wypadek.