Żory w obliczu kradzieży! Amatorka okularów przeciwsłonecznych w rękach policji. Ukrywała się w lesie Aneta Kasprzyk

Młoda adeptka złodziejstwa na widok policyjnego patrolu, próbowała ukryć się w lesie. Policja Żory Zobacz galerię (2 zdjęcia)

W okularach przeciwsłonecznych do lasu? Daleko nie zajdziesz. Gdyby nie "tyle słońca w mieście", może pewna 23-latka dłużej cieszyłaby się wolnością i letnią pogodą. Poszukiwaną za kradzieże kobietę zgubiło to, że połasiła się na drogie okulary przeciwsłoneczne. Policja z Żor namierzyła ją właśnie za ten występek. Złodziejka próbowała ukryć się w lesie. Taki to styl letnich kradzieży.