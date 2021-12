Żorzanie w obronie wolności mediów. Kilkadziesiąt osób na rynku protestowało przeciwko tzw. ustawie Lex TVN. "Wolne media!" - krzyczeli

Kilkadziesiąt osób w dosyć spontanicznej manifestacji zgromadziło się na żorskim rynku, żeby oprotestować przyjętą w sejmie nowelizację ustawy medialnej, tzw. Lex TVN.

- Zebraliśmy się tutaj, żeby oprotestować to, co wydarzyło się w sejmie przed kilkoma dniami, nowelizację ustawy medialnej - przemawiał do protestujących Bronisław Jacek Pruchnicki, dodając, że ta miała zostać przyjęta niezgodnie z regulaminem sejmu.