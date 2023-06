Zwierzęta nie zasługują na takie traktowanie. Masowe porzucanie zwierząt to wciąż wakacyjny problem. O ochronie przyrody rozmawiano w Żorach

- Urząd Miasta w Żorach jest bardzo zaangażowany w sprawy ochrony środowiska i praw zwierząt. Mamy program ochrony zwierząt, w szczególności związany ze zwierzętami bezdomnymi. Czynimy szerokie działania, by ograniczać tą bezdomność, zaś jeżeli już mamy bezdomne zwierzęta, to działamy by przekazać je do odpowiednich organów. Posiadamy również szeroko zakrojone działania związane z ochroną środowiska - od ochrony wody, poprzez kontrolę hałasu czy działania związane z wysypiskami śmieci bądź sytuacjami kryzysowymi. To mnóstwo działań, które są niezwykle istotne dla środowiska, a w które zaangażowanych jest kilka wydziałów i sporo pracowników - mówił Adrian Lubszczyk, Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu UM Żory,