Żory. Wyjątkowe żywe rzeźby na os. Pawlikowskiego. Inni mogą tylko pozazdrościć wyjątkowych topiarów z bukszpanu i trzmieliny

Topiary, czyli prawdziwe zielone cuda w Żorach

Od kilku lat, na osiedlu Pawlikowskiego w Żorach, między blokami nr 7 i 8, sukcesywnie przybywa wyjątkowych rzeźb, wykonanych z bukszpanu i trzmieliny. To tzw. topiary, które przyciągają wzrok wielu mieszkańców Żor, zaś by je podziwiać, przychodzą nawet całe wycieczki. Nic dziwnego, bo te niezwykle rzeźby są dopracowane w każdym calu.

- Niektóre z rzeźb mają już ponad 10 lat, a jeszcze nie są w pełni zarośnięte. Trzeba na to sporo czasu - podkreśla Czesław Tomala.

Z czasem rzeźb przybywało, a okoliczni mieszkańcy z podziwem zaglądali na efekty twórców topiar. Dziś można je podziwiać w wiosennej, a zarazem wielkanocnej odsłonie. Jest zając, znalazło się także miejsce dla wielkanocnego jaja. Wraz ze zmianą pór roku, zmienia się także wygląd roślin. To wymaga sporych nakładów pracy, jednak dla ich twórców to sama radość.

- Nie bardzo pasowały już tam do wystroju, dlatego pojawił się pomysł, żeby przywieźć je pod blok. Teraz wychodzę z okna, patrzę, no coś pięknego! - mówi Czesław Tomala.

Gdy pojawiał się pomysł na kolejne rośliny, konstrukcje do nich powstawały w garażu. Wszystko jednak pod czujnym okiem małżonki pana Czesława.

- Najlepszym krytykiem była moja żona. Mówiła: coś mi tu nie pasuje, jest nieproporcjonalne. Trzeba było więc zmienić i dopracować - śmieje się pan Czesław.

To jednak nie wszystko, bo mieszkańcy dbają także o teren wokół bloku. Równo i regularnie koszona trawa, boisko do siatkówki czy gry w bule, to zasługa właśnie samych mieszkańców.

Zdjęcia żorskich topiar obiegły już właściwie cały świat. Niezwykłe rzeźby widziano już nawet w Australii. Okoliczni mieszkańcy, którzy podziwiają wyjątkowe rzeźby zazdroszczą mieszkańcom osiedla Pawlikowskiego, że podobnych nie ma przed ich blokami. Pojawił się jednak pomysł, by swoją wiedzę na temat tworzenia rzeźb przekazać dalej. Kto wie, może uda się wkrótce zorganizować warsztaty i podobne eksponaty pojawią się w innych częściach Żor?