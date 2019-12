Groził policjantowi w Żorach. "Dopadnę cię po cywilu"

W środę (18.12) przed godziną 18 policjanci interweniowali na terenie Centrum Przesiadkowego, gdyż na numer alarmowy zadzwonił mężczyzna i poinformował, że dwie inne osoby zaczepiają go i grożą mu pobiciem. Kiedy pojawili się na miejscu okazało się, że sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Świadkowie bowiem jednogłośnie potwierdzili, że to zgłaszający zaczepiał oczekujących pasażerów i był był wobec nich wulgarny.

- Kiedy policjanci rozmawiali z dwoma innymi mężczyznami nagle podszedł do nich zgłaszający i z otwartej ręki uderzył jednego ze świadków. Następnie zaczął wyzywać policjantów, po czym grozić im słownie. Z każdą minutą awanturnik stawał się co raz to bardziej agresywny i po chwili od słów przeszedł do rękoczynów - słyszymy w komendzie w Żorach.

Policjanta, którego rozpoznał z innej interwencji zaczął odpychać i szarpać za mundur, odgrażał się, że "załatwi go", gdy tylko spotka go po służbie. Był pobudzony i nie reagował na żadne prośby, czy polecenia mundurowych.