Kradzież w Żorach: Ukrywał się w krzakach ze skradzioną markową odzieżą

- Jak się okazało 31-latek ukradł dwie kurtki, koszulki i buty ze sklepu sportowego warte ponad 1 600 złotych, ale także był poszukiwany przez rybnicką prokuraturę. Złodziej miał też na swoim koncie jeszcze jedną kradzież, której dopuścił się w innym sklepie. Jak ustalili kryminalni, którzy poszukiwali mężczyzny, ukradł on warty blisko 2,3 tys. złotych ekspres do kawy - informuje asp. szt. Kamila Siedlarz z Komendy Miejskiej Policji w Żorach.

We wtorek (2.06) po 16 policjanci Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego nakryli w krzakach, na terenie byłych ogrodów działkowych przy ulicy Osińskiej w Żorach, złodzieja, który wcześniej ukradł ze sklepu markową odzież. 31-latek widząc zbliżających się stróżów prawa natychmiast odrzucił trzymany w rękach łup i rzucił się do ucieczki.

31-latek trafił do policyjnej izby zatrzymań i wkrótce usłyszy zarzuty. Za kradzieże grozi mu do 5 lat więzienia.

Kradzież perfum w Żorach

To kolejne zatrzymanie złodziei w Żorach w ostatnich dniach. We wtorek (2.06) policja informowała o efektach innego śledztwa. Dwaj 31-latkowie, bez stałego miejsca zamieszkania, wpadli na gorącym uczynku w minioną środę (27.05) wieczorem. W popularnej drogerii ukradli perfumy, których łączną wartość wyceniono na ponad 3 tys. złotych. Po dwóch dniach spędzonych w policyjnym areszcie żorski sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu i w piątek obaj trafili do aresztu śledczego, gdzie pozostaną przez najbliższe trzy miesiące.

Jak ustalili śledczy mężczyźni przestępstwa dopuścili się w warunkach tzw. "recydywy", dlatego teraz grozi im nawet ponad 7 lat więzienia.