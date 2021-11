Lidl w Żorach ponownie otwarty - zobacz ZDJĘCIA. Od rana przed wejściem ustawiła się wielka kolejka. Zobacz ZDJĘCIA

Lidl przy Alei Zjednoczonej Europy w Żorach ponownie otwarty. Bladym świtem przed wejściem ustawiła się długa kolejka. Zobaczcie!

Punktualnie, kiedy wybiła 6:00 drzwi otworzyły się, a pierwsi klienci weszli do środka. Wcześniej mogli rozbudzić się czekającą przed wejściem kawą.

Było jeszcze ciemno, gdy w czwartek, 25 listopada mieszkańcy Żor w długiej, liczącej kilkadziesiąt osób kolejce ustawili się przed automatycznymi drzwiami na ponownym otwarciu Lidla przy Alei Zjednoczonej Europy. Przysklepowy parking zapełnił się niemal do ostatniego miejsca.

Wewnątrz sklepu klientów "budziły" promocje. Największym wzięciem cieszyły się sprzęty AGD, który w mgnieniu oka zapełniały się koszyki zakupowiczów. Spore zainteresowanie budziły także narzędzia dla majsterkowiczów. To w tych miejscach ruch był największy.

Lidl w Żorach przy Alei Zjednoczonej Europy

Lidla w Żorach otwierano przy Alei Zjednoczonej Europy. To dobrze znana mieszkańcom lokalizacja. Sklep nie jest bowiem otwarty zupełnie na nowo. Po liftingu otwarto go ponownie. Mimo to szefostwo Lidla nie kryje zadowolenia z tego faktu.