Przegląd prasy z tygodnia 31.12.2023. Co działo się w Żorach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 24.12 do 30.12.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Żor, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.12 a 30.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kartki noworoczne 2024 i gify - idealne do wysłania w SYLWESTRA i Nowy Rok. Pobierz KARTKI za darmo i wyślij bliskim wraz z życzeniami”?

Przegląd tygodnia: Żory, 31.12.2023. 24.12 - 30.12.2023: top 3 artykuły

📢 Kartki noworoczne 2024 i gify - idealne do wysłania w SYLWESTRA i Nowy Rok. Pobierz KARTKI za darmo i wyślij bliskim wraz z życzeniami Kartki noworoczne 2024 i gify - idealne do wysłania w SYLWESTRA. Od 31 grudnia dzielą nas już tylko dni! Tego dnia przyjęło się wysyłać kartki noworoczne najbliższym - wielu czeka z tym do północy! Jedno jest pewne, tego dnia niemal wszystkie telefony będą rozgrzane do granic możliwości. W tym artykule znajdziesz garść kilkudziesięciu KARTEK noworocznych, część jest już z życzeniami! 

📢 Poświąteczne wyprzedaże 2023 w Lidlu. Co można jeszcze kupić w okazyjnej cenie? Promocje nawet do 60 procent Lidl kusi swoich klientów poświątecznymi wyprzedażami. Sprawdź te okazje! Sklep znacznie obniżyły ceny kilkudziesięciu artykułów - promocja trwa od 27 do 30 grudnia 2023 lub do wyczerpania zapasów. Sprawdź co zostało przecenione!

📢 Rok 2023 w Żorach. Otwarcie basenu i Pałacu w Baranowicach, dożynki, Przystanek Żory i wiele innych ŻORY. Rok 2023 przechodzi do historii, dlatego przygotowaliśmy podsumowanie tego, co w minionym roku działo się w Żorach. A było tego naprawdę wiele!

📢 Rok 2023 w Żorach. Otwarcie basenu i Pałacu w Baranowicach, dożynki, Przystanek Żory i wiele innych ŻORY. Rok 2023 przechodzi do historii, dlatego przygotowaliśmy podsumowanie tego, co w minionym roku działo się w Żorach. A było tego naprawdę wiele!

Tygodniowa prasówka 31.12.2023: 24.12-30.12.2023 Żory: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Żorach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sylwester i fajerwerki. To połączenie wciąż budzi kontrowersje. Policja apeluje i informuje o możliwych karach SYLWESTER. Policjanci, strażacy, ratownicy medyczni. Wszyscy apelują, by bezpiecznie obchodzić się z fajerwerkami i petardami. Zbliżający się sylwester to czas, gdy znów rozbłyśnie niebo, a wiele osób wyląduje na pogotowiu. O powstrzymanie się od używania wyrobów pirotechnicznych, apelują z kolei wolontariusze i pracownicy schronisk dla zwierząt. Czy da się w tym wszystkim znaleźć równowagę?

📢 Najlepsze życzenia noworoczne 2024! Gotowe kartki do wysłania. Śmieszne wierszyki, klasyczne życzenia noworoczne Życzenia noworoczne na 2024 dla każdego. W naszym materiale znajdziecie gotowe do wysłania życzenia na Nowy Rok. Z kolei w galerii piękne kartki noworoczne do przesłania razem z wiadomością. Znajdziecie tu życzenia dla rodziny, dla chłopaka, dla dziewczyny, a także życzenia dla szefa i kolegów z pracy. Sprawdźcie! 📢 7 najbardziej romantycznych kierunków w Europie. To idealne miejsca na podróż dla zakochanych – nie tylko na Walentynki Podróżowanie we dwoje to doskonały sposób na budowanie wspomnień i odkrycie miłości do drugiej osoby na nowo. Podziwianie malowniczych scenerii, relaksujące spacery i wspólne przeżywanie przygód sprawią, że zbliżycie się do siebie jak nigdy dotąd. Zobaczcie, które miejsca w Europie są uznawane za najbardziej romantyczne i zaplanujcie niezapomnianą wycieczkę.

📢 Sylwester pod chmurką w Jastrzębiu-Zdroju i w Żorach. Nowy rok mieszkańcy przywitają wraz z dj'em Minęły święta, czas więc na zabawę sylwestrową. Wielkimi krokami zbliża się ostatnia noc tego roku, po której przywitamy 2024 rok. Ci, którzy dotąd nie mają planów sylwestrowych, mogą spędzić tę noc wspólnie z innymi mieszkańcami, podczas zabawy pod chmurką, która odbędzie się w Jastrzębiu-Zdroju i w Żorach. Jakie atrakcje zapowiedziano? 📢 NAJBOGATSZE firmy w Żorach! Na podium Extral, Nifco Korea Poland i Wojmar. Sprawdź RANKING 2023 lokalnych "Diamentów" NAJBOGATSZE firmy w Żorach! Które firmy w naszym mieście prosperują najlepiej i były w stanie wypracować największy zysk? Oto żorskie „Diamenty Forbesa”. Na podium znalazły się Wojmar, Nifco Korea Poland oraz Extral! Publikujemy zestawienie 20 firm z naszego miasta, które zakwalifikowały się do tego popularnego rankingu.

📢 Miss Morsowania 2023 w woj. śląskim. Odważne panie nie boją się ZIMNEJ wody! Czy morsowanie jest zdrowie? Odpowiadamy! Te piękne panie nie boją się ZIMNEJ wody! Oto Miss Morsowania 2023 w woj. śląskim. Zimowe kąpiele w jeziorach i rzekach są coraz popularniejsze w woj. śląskim. Poprawia odporność, samopoczucie, pozwala zapomnieć o codziennych stresach - wyliczają zalety takich kąpieli fani morsowania. Zobaczcie w galerii zdjęcia pięknych pań morsujących w woj. śląskim. 📢 24. Wigilijny turniej tenisa stołowego w Żorach. Miłośnicy ping-ponga znów stanęli naprzeciw siebie. Liczyła się rywalizacja i dobra zabawa! ŻORY. W czwartek 28 grudnia, odbył się tradycyjny wigilijny turniej tenisa stołowego w Żorach. W ramach wydarzenia, odbyły się zawody dzieci, młodzieży i dorosłych. Po raz kolejny turniej zgromadził wielu fanów tenisa stołowego.

📢 Najlepsze MEMY o świątecznym obżarstwie. Święta, święta i po świętach... a oponka została MEMY, Święta - czas odpoczynku i... jedzenia. Każdy, kto nie szczędził sobie pyszności, musi teraz odpokutować! Internauci trafnie podsumowali ten niezwykły okres. A był to czas, gdy nasze brzuchy, niczym te worki na prezenty, gotowe były przyjąć wszystko! Zobacz, co na to internet. Jest zabawnie i z przymrużeniem oka. 📢 Najpiękniejsze choinki w Żorach! Świąteczna podróży po żorskich domach. Zobacz zdjęcia nadesłane przez naszych Czytelników Żory błyszczą od świątecznych dekoracji! Zobaczcie, jak nasi czytelnicy udekorowali swoje piękne choinki, dodając jeszcze więcej magii Świąt! Zapraszamy do magicznej podróży po żorskich domach czytelników, którzy podzielili się zdjęciami swoich świątecznych drzewek. 📢 Śnieżny poranek w woj. śląskim - zdjęcia internautów. Czy ten śnieg się utrzyma? Sprawdź pogodę na Boże Narodzenie Ten poranek zaskoczył wielu! Skąd ten śnieg? Wszak miało być "na plusie", a nawet deszczowo. Cóż, pogoda na święta Bożego Narodzenia w woj. śląskim niestety nie pozostawia złudzeń. Zapowiadany jest wzrost temperatury nawet do jedenastu stopni Celsjusza i... deszcz. Choć wigilijny poranek jest piękny - zobacz zdjęcia nadesłane przez internautów.

