Sylwester i fajerwerki. To połączenie wciąż budzi kontrowersje. Policja apeluje i informuje o możliwych karach

- Należy pamiętać jednak o tym, że są to wyroby pirotechniczne i niewłaściwe obchodzenie się z nimi naraża na niebezpieczeństwo nie tylko użytkownika, ale także osoby postronne. Kupując wyroby pirotechniczne, należy robić to w punktach do tego przeznaczonych i sprawdzonych. Należy zwrócić uwagę, czy petarda lub opakowanie nie są uszkodzone. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją producenta i bezwzględnie jej przestrzegać. Pamiętajmy o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Fajerwerki należy odpalać na otwartej przestrzeni, nie wolno robić tego z balkonów okien w pobliżu osób postronnych i budynków. Nie wolno zbliżać się do niewypału i próbować go ponownie odpalać - apeluje bryg. Aneta Gołębiowska, rzecznik prasowy śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.