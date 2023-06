Marsz Nadziei 2023 w Żorach. "To co jest najcenniejsze, to bycie przy chorym. To rodzaj misji, realizowanej od najmłodszych lat"

- Zaczynamy już od edukacji w przedszkolach, gdzie kształtujemy wrażliwość na potrzeby chorych. To dla nas jest bardzo ważne, bo chorzy znajdują się nie tylko w hospicjum, lecz są również w naszych rodzinach, w domach naszych znajomych. Uczymy również, aby nie bać się chorego, aby poświęcić mu swój czas i oderwać się od komputera. Po prostu z nim być. To co jest najcenniejsze - to co staramy się przez 20 lat realizować - to jest bycie przy chorym. Wtedy oni czują się dobrze, a my czujemy się spełnieni jako ludzie. To rodzaj misji, realizowanej od najmłodszych lat - dodaje zastępca prezesa żorskiego hospicjum.