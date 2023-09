MEMY na początek roku szkolnego - one choć trochę was pocieszą! Jak nastroje po pierwszym tygodniu? Szkoła czas START!

Rozpoczęcie roku szkolnego - MEMY! Czas wrócić do ławek szkolnych. Nadszedł ten dzień, gdy uczniowie ponownie wejdą do szkolnych murów. Stęsknieni za kolegami z klasy i przyjaciółmi wkroczą w nowy rok szkolny. Są tacy, którzy nie są zadowoleni, że wakacje się skończyły. Na samą myśl o tym, że już za chwilę usłyszą szkolny dzwonek drżą! Internauci są bezlitośni i świetnie wykorzystują moment na śmieszkowanie z powrotu do szkoły. Sprawdź zabawne MEMY!

Tak zaczyna się rok szkolny-zobacz najśmieszniejsze MEMY!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023

W tym roku inauguracja roku szkolnego odbywa się w poniedziałek, 4 września, ten dzień został wybrany ze względu na to, że 1 września wypada w tym roku w piątek. Zazwyczaj w takich sytuacjach rozpoczęcie przesuwa się do pierwszego dnia po weekendzie. Można rzec, że jest to dodatkowy dzień wakacji. Oficjalnie 4 września uczniowie powracają do szkolnych ławek i zaczyna się okres intensywnej nauki.

Zaproszenie na rozpoczęcie roku hitem internetu!

Dyrektorka Liceum Ogólnokształcące im. mjr. Henryka Sucharskiego w Myszkowie nagrała zabawny filmik, w którym to przeprowadza fikcyjną rozmowę z mamą jednego z ucznia szkoły. Wideo stało się hitem, do tej pory zobaczyło go już ponad 1,6 mln osób!

To już ten czas - szkoła czas START

Rozpoczęcie roku szkolnego to wielkie wydarzenie. Do szkolnych murów powrócą nie tylko uczniowie. Nauczyciele, woźne, kucharki, dyrektor, higienistka, bibliotekarka i wiele, wiele innych osób, które ponownie muszą stawić się do szkoły. Kolejne 10 miesięcy będą widywać się codziennie od poniedziałku do piątku. Nie każda z tych osób jest zadowolona z faktu, że wakacje dobiegły końca. Dla wielu z nich szkoła to nielubiany obowiązek, za tych z Was trzymamy kciuki, oby nadchodzący rok szkolny był dla Was udany!

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Dla tych z was, którzy nie przepadają za szkołą mamy kalendarz dni wolnych. Sprawdź kiedy odpoczniesz od kartkówek i sprawdzianów.

1 listopada – Wszystkich Świętych;

11 listopad - Dzień Niepodległości

23-31 grudnia 2023 - zimowa przerwa świąteczna;

6 stycznia 2024 - Święto Trzech Króli;

29 stycznia – 11 lutego 2024 - ferie zimowe - (dla woj. śląskiego)

28 marca – 2 kwietnia 2024: wiosenna przerwa świąteczna;

1-3 maja 2024 - majówka;

maj – matury i egzamin ósmoklasisty, wolne dni dla uczniów nieprzystępujących do egzaminów (szczegółowe daty zostaną ogłoszone wkrótce przez dyrektora CKE)

30 maja 2024 - Boże Ciało;

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 - wakacje.

Powodzenia w nowym roku szkolnym 2023/2024!

Monika Richardson