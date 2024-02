Najlepsze MEMY o polskich rolnikach, którzy dzisiaj demonstrują w całym kraju. Dlaczego protestują? Zobacz

Ogólnopolski strajk generalny rolników

Dziś w całym kraju dojdzie do protestu rolników. W 250 miejscach w całej Polsce zbiorą się by wyrazić swoje niezadowolenie i dezaprobatę w związku z wprowadzaniem Zielonego Ładu i napływowi towarów z Ukrainy. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” zdecydowała o ogłoszeniu strajku generalnego. Rolnicy zaznaczają, że jest to protest apolityczny, biorą w nim udział po to, by walczyć o dobrą przyszłość polskiego rolnictwa. Chcą by produkcja żywności była na najwyższym poziomie.