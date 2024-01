Śmieszne MEMY o studentach. "Nie śpię, bo odświeżam usosa". Cel jest jeden: zdać sesję!

Dzień Studenta 2023!

Dnia 17 listopada obchodziliśmy Dzień Studenta. Święto to celebrowane jest od 1941 roku. Dzień ten ustanowiono na pamiątkę krwawo stłumionego protestu czechosłowackich studentów przeciwko inwazji nazistów 1939 roku. Dziś dzień ten jest doskonałą okazją do świętowania najpiękniejszego okresu w życiu. Studia to czas, w którym z jednej strony przeżywa się najbardziej szalone lata swojego życia, z drugiej zaś jest to moment wkraczania w dorosłe życie. Wielu studentów opuszcza swoje rodzinne domy i decyduje się na przygodę w zupełnie innym mieście. Studia to również wspaniała okazja do poznawania nowych ludzi czy większych środowisk, angażowania się w rozmaite inicjatywy, realizowania ciekawych pomysłów i projektów. Wszystkich studentów łączy wspólny cel: zdanie sesji.