Co oznacza znak poziomy P-6?

Kierowcy o tym nie wiedzą, dlatego dochodzi do licznych wypadków

To nie oznacza jednak, że kierowcy mogą wówczas swobodnie wyprzedzać inne pojazdy. Jednym z ostrzeżeń, powinna być dla nich linia pozioma P-6.

Znak P-6, to linia ostrzegawcza, w której kreski są dłuższe od przerw. Linia ta rozdziela pasy ruchu i uprzedza o zbliżaniu się do linii, przez którą przejeżdżanie jest zabronione, lub do miejsca niebezpiecznego. W momencie gdy kierujący zauważa tego typu linię na jezdni, powinien mieć świadomość, że za chwilę wyprzedzanie może nie być możliwe.