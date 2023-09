Nowa hala i budynek Zespołu Szkół Specjalnych w Żorach już gotowe! Nowa filia "jest nowoczesna, funkcjonalna i przyjazna dzieciom"

- Od września mają oni do dyspozycji salę gimnastyczną, wygodne szatnie, a poza tym salę do bocce, siłownię, salę do hydroterapii, salę do ćwiczeń ze sprzętem rehabilitacyjnym, więc mają idealne warunki do tego, aby poprawiać sprawność ruchową oraz rozwijać swoje sportowe pasje – mówi Edyta Wesołowska, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych.