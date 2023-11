Pałac w Baranowicach otwarty na mieszkańców. Działają tutaj różne pracownie. 14 listopada byliśmy na warsztatach krawieckich ZDJĘCIA

Dzięki małym grupom w pracowni nie ma tłoku, każda osoba ma swoje miejsce. W planach jest zakup po nowym roku kolejnych maszyn do szycia. Wówczas to warsztaty otworzą się na kolejne grupy miłośników krawiectwa. Jedną z uczestniczek zajęć jest Zosia Grzegocka, która w Żorach mieszka raptem od sierpnia tego roku, a już znalazła swoje miejsce m.in. w Pałacu w Baranowicach. To bardzo utalentowana dziewczyna zajmująca się również sztukami plastycznymi.

Ireneusz Stajer