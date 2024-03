Prasówka z Żor 27.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

To warzywo jest dostępne przez cały rok w postaci świeżej i mrożonej. Jest jedną z najlepszych opcji na wiosnę, a to dzięki niskiej kaloryczności i specyficznego działania. Szpinak to ewenement wśród liści, bogaty w białko i związki stymulujące mięśnie. Zapewnia też substancje poprawiające wydolność i odkwaszające organizm. Zobacz, co zawiera szpinak i i jakie ma właściwości, sprawdź też, jak go jeść i jak przygotować klasyczny makaron ze szpinakiem.