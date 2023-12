Prasówka z całego tygodnia 10.12.2023 w Żorach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Wyjazdy do Egiptu cieszą się dużą popularnością przez okrągły rok, a okres jesienno-zimowy nie jest tu wyjątkiem. Dość wysokie temperatury sprzyjają zwiedzaniu największych atrakcji państwa, a czasem także... plażowaniu. Jeżeli planujecie wycieczkę do Egiptu w najbliższym czasie, zachęcamy was do zapoznania się z listą najpiękniejszych plaż tego kraju.

Działo się na rynku w Żorach! Tłumy wyległy na rynek w środę 6 grudnia. Powodem było przybycie św. Mikołaja ze swoim orszakiem oraz zapalenie ozdób na choince. W wydarzeniu uczestniczył prezydent Waldemar Socha, który zaznaczył, że ceremonia zapalenia choinki odbywa się co roku. Od tego momentu żorzanie coraz szybszymi krokami zbliżają się do świąt Bożego Narodzenia. Św. Mikołaj rozdawał dzieciakom cukierki. Jakie jeszcze były atrakcje?

Tak wyszli na Żory! Mieszkańcy miasta przyłapani w drodze do pracy, szkoły, na zakupy, na spacerze z dzieckiem... - jak się ubieramy na co dzień? Zobacz zdjęcia wykonane przez kamerę Google Street View w Żorach. Kto wie, może znajdziesz się na zdjęciach. Zobacz te uliczne stylizacje!

ŻORY. Niekończąca się kolejka dzieci czekała do Świętego Mikołaja, który w czwartek 7 grudnia odwiedził remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Żorach-Roju. W tym roku Mikołaj miał wyjątkowo dużo pracy, dlatego do Żor przyjechał z jednodniowym opóźnieniem. Radości dzieci nie było jednak końca tym bardziej, że Mikołaj przyjechał ze swoimi pomocnikami.

To nie lada gratka przede wszystkim dla najmłodszych mieszkańców Żor. Przy Restauracji Texas powstała wyjątkowa, żywa stajenka. Można będzie ją oglądać do końca grudnia.

Jest przeznaczona do biegu na 60 metrów, równa i bezpieczna. Przy Szkole Podstawowej nr 11 w Roju powstała nowa bieżnia. To projekt wybrany w ubiegłorocznym Żorskim Budżecie Obywatelskim.

WAŻNE. W najbliższym tygodniu - od 4 do 8 grudnia - część mieszkańców woj. śląskiego czeka przykra niespodzianka! W wybranych miastach i powiatach planowane są czasowe wyłączenia prądu, które potrwają nawet do dziesięciu godzin! Publikujemy szczegółowe wykaz Tauronu dotyczący wyłączeń - miasto, ulica i termin! Wejdź w galerię i sprawdź, czy ty również powinieneś poszukać... świeczek czy latarki w domu.

Najbogatszy poseł z okręgu rybnickiego (nr 30)? Przyjrzeliśmy się oświadczeniom majątkowym parlamentarzystów X kadencji wybranym w ostatnich wyborach. Co z nich wynika? Między innymi to, że nasi parlamentarzyści to osoby zamożne, dobrze sytuowane, majętne. Wprawdzie do milionerów z pierwszych stron gazet wiele im brakuje, ale raczej nie muszą się liczyć z każdym groszem i żyć od przysłowiowego pierwszego do ostatniego. Posiadają oszczędności, często dom lub mieszkanie, standardem jest samochód, a nawet dwa.