Pamiętacie basen w Roju? Tutaj spędzaliśmy całe wakacje. Zobaczcie zdjęcia

Na trawie wypoczywaliśmy na ręcznikach, na łagodnych betonowych brzegach przy wodzie opalaliśmy się, po nich też wchodziliśmy, a czasem wskakiwaliśmy do wody. Pamiętacie basen w Roju? Dziś to ruina, ale dawniej spędzaliśmy tutaj całe wakacje.

Pamiętacie basen w Roju? Każdego roku wyczekiwaliśmy końcówki czerwca nie tylko z powodu rozpoczynających się wakacji. Zazwyczaj po rozdaniu świadectw ruszał sezon letni na basenie w Roju. Jak to dawniej wyglądało? Pewnie z wielu z was dobrze pamięta kolorowe ławki, donice i latarnie z głośnikami z których słuchaliśmy radia. Mała architektura miała swoje lata, ale co warte podkreślenia, zawsze starano się ją utrzymać w estetycznej formie.

Kąpielisko otaczało łagodne betonowe zejście koloru niebieskiego. Do wody można było zejść wyznaczonymi zejściami po schodkach, ale generalnie większość wybierała łagodne betonowe spady, na których wcześniej leżąc ciało nabierało opalenizny. Niektórzy nawet skakali z nich do wody, choć to akurat było zabronione.

Koce i ręczniki rozkładało się na na trawie. Jeżeli ktoś nie lubił "patelni" od strony boisk piłkarskich, to rozkładał się po przeciwnej stronie pod drzewami. Były też przebieralnie, toalety i sklepik. Zawsze dużą popularnością cieszył się ogródek z chłodnymi napojami.

Tak było na basenie w Roju jeszcze kilka lat temu. Obiekt ze względu na stan techniczny został zamknięty w 2017 roku. Basen to ruina Niestety, to już historia. Dziś basen w Roju jest ruiną. W dobrym stanie zachowały się jedynie boiska do siatkówki i tenisa na terenie obiektu. Także tego lata w niecce nie będzie wody. Widać za to wyblakłą farbę na brzegach, pozostałości po ślizgawkach i stanowiskach ratowników. Farba z ławek i donic odpada. Korzystać można jedynie z budynku hotelu, który służy głównie jako miejsce noclegu dla pracowników zza wschodniej granicy. Na boiskach do siatkówki plażowej regularnie odbywają się turnieje.

Ekologiczne kąpielisko w Roju Basenu jaki pamiętamy w Roju już nie będzie. Za dwa lata gotowe ma być ekologiczne kąpielisko za ponad 7 mln zł. W części rekreacyjnej będzie miało powierzchnię lustra wody wynoszącą około 1800 m2. Powstanie też brodzik dla dzieci o powierzchni około 450 m2. W ramach inwestycji zaplanowano również wykonanie pomostów i drewnianych ścieżek rekreacyjnych oraz specjalnego zbiornika filtracyjnego wokół akwenu, która zapewni czystą wodę w basenie bez używania środków chemicznych.

Zobacz więcej. Ekologiczne kąpielisko w Roju. Zobacz, jak będzie wyglądać [WIZUALIZACJE] Częścią inwestycji będzie też montaż na terenie całego kompleksu monitoringu, oświetlenia oraz nagłośnienia, a także remont znajdujących się tam budynków. Wydzielone zostaną również strefy parkingowe. Na terenie ośrodka rekreacyjno-sportowego mieszkańcy będą mogli nie tylko popływać, czy uprawiać sport, ale też pospacerować wśród zieleni, która zostanie na nowo zaaranżowana. Pojawią się także nowe elementy małej infrastruktury, takie jak: ławki, kosze na śmieci czy przebieralnie.

