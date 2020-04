Pijany 19-latek rozbijał się bmw na ulicach Żor. Nie miał prawa jazdy

19-latek skosił bmw trzy znaki i latarnię arc

Blisko dwa promile miał w wydychanym powietrzu kierowca bmw, który we wtorek (31.03) spowodował kolizję. 19-latek nie dostosował prędkości do panujących na drodze warunków, stracił panowanie za kierownicą i uderzył w trzy znaki drogowe oraz latanię. Mężczyzna nie posiadał również uprawnień do kierowania pojazdem.