Pobił 15-latka w autobusie relacji Żory - Rybnik. Rozpoznajecie tego mężczyznę? Szuka go policja.

Śledczy z Komisariatu Policji w Boguszowicach poszukują sprawcy uszkodzenia ciała. W autobusie nr 52 relacji Żory - Rybnik mężczyzna bez powodu rzucił się z pięściami na nastolatka jadącego do szkoły. Sytuację zarejestrowały kamery monitoringu.

- Do zdarzenia doszło 2 marca 2020 roku, około godziny 9 w autobusie linii 52 relacji Żory – Rybnik. Jak wynika z ustaleń policjantów, podczas przejazdu przez dzielnicę Gotartowice mężczyzna podszedł do 15-latka, który jechał do szkoły i bez powodu kilkakrotnie uderzył go w twarz, po czym wysiadł na przystanku - mówi asp. Bogusława Kobeszko z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.