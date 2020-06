Ponad 70 tys. bezrobotnych w województwie śląskim. Gdzie jest jest najłatwiej, a gdzie najtrudniej o pracę?

Coraz więcej bezrobotnych

O 5,9 tys. osób do 77 609 wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy na terenie województwa śląskiego. Bezrobotne panie w liczbie 42 829 osób stanowiły 55,2% ogółu zarejestrowanych (miesiąc wcześniej analogiczny udział był zbliżony i wynosił 55,3%). Bezrobotni uprawnieni do zasiłku stanowili 17,3% ogółu zarejestrowanych (13 457 osób). W porównaniu do stanu z marca 2020 r. liczba beneficjentów zasiłku wzrosła o 2 046 osób.

W kwietniu 2020 roku pracodawcy zgłosili zamiar zwolnień grupowych 824 osób. Natomiast w tym samym czasie w wyniku dokonanych zwolnień grupowych przez 14 przedsiębiorstw, zatrudnienie utraciło 230 osób.

Najwięcej bezrobotnych w Bytomiu

Najtrudniejsza sytuacja na podstawie stopy bezrobocia (liczba bezrobotnych podzielona przez aktywnych zawodowo) na rynku pracy dotyczy mieszkańców Bytomia. W tym mieście stopa bezrobocia wynosi 8,9 proc. Bez pracy jest tam 4391 osób, a 2493 to kobiety. Z czego 611 ma prawo do zasiłku. Pod tym względem na drugim miejscu jest powiat kłobucki ze stopą bezrobocia wynoszącą 7,1 proc. Łącznie to 2529 bezrobotnych. Na trzecim miejscu niechlubnej statystki jest powiat żywiecki ze stopą 6,6 proc. i ogólną liczbą bezrobotnych 3812.