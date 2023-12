Prasówka z całego tygodnia 24.12.2023 w Żorach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 17.12 do 23.12.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Żor, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.12 a 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te kartki na ŚWIĘTA 2023 są NAJPIĘKNIEJSZE! Są już z życzeniami. Nie masz pomysłu którą wysłać? Są zabawne, pisane wierszem, religijne...”?

Przegląd tygodnia: Żory, 24.12.2023. 17.12 - 23.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Te kartki na ŚWIĘTA 2023 są NAJPIĘKNIEJSZE! Są już z życzeniami. Nie masz pomysłu którą wysłać? Są zabawne, pisane wierszem, religijne... Te kartki na ŚWIĘTA 2023 są NAJPIĘKNIEJSZE. To już najwyższy czas na ich wysłanie. Święta już dziś! W tym materiale znajdziesz ich spory wybór! W artykule prezentujemy kilkadziesiąt życzeń na ŚWIĘTA i ponad setkę kartek. Sprawdź! 📢 KARTKI bożonarodzeniowe już z życzeniami. Dziś jest ten moment - WIGILIA 2023! Pobierz na telefon i wyślij rodzinie, przyjaciołom... KARTKI bożonarodzeniowe już z życzeniami - do wysłania w ŚWIĘTA 2023 rodzinie, przyjaciołom... ! Są już gotowe do wysłania w święta. Wigilia już dziś! Publikujemy kilkadziesiąt e-kartek z życzeniami.

📢 Urocze życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2023 - wyślij dziś, nim zasiądziesz przy stole wigilijnym. Duży wybór - są darmowe! Urocze życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2023 - warto je dziś wysłać najbliższym! Wszak dziś Wigilia! W naszym artykule publikujemy kilkadziesiąt propozycji życzeń - tych pisanych wierszykiem, poważnych, śmiesznych czy religijnych. Daj znać swoim bliskim, że o nich pamiętasz!

Tygodniowa prasówka 24.12.2023: 17.12-23.12.2023 Żory: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Żorach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Komunikat przed świętami! Sklepy wycofały te produkt z półek. Biedronka, Lidl, Carrefour informują: niebezpieczne dla zdrowia. Sprawdź liste Komunikat przed świętami! Sklepy wycofały te produkt z półek. Tuż przed świętami, w czwartek 21 grudnia Główny Inspektorat Sanitarny opublikował nowy komunikat, ws. kolejnego już produktu wycofanego ze sklepów - tym razem chodzi o żmiód! Mamy dla was LISTĘ potencjalnie niebezpiecznych produktów, które SANEPID wycofał ze sklepów przed świętami. Te produkty jeszcze do niedawna były do kupienia w sklepach m.in. Biedronce, Lidlu czy Carrefourze. Spożycie tych produktów w skrajnych przypadkach może skończyć się w szpitalu lub nawet śmiercią!

📢 Nowy sprzęt dla strażaków-ochotników w Żor. Pomoże im w codziennym ratowaniu innych osób ŻORY. Sprzęt o łącznej wartości 50 tysięcy złotych trafił w piątek 22 grudnia, do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Żory. Zakup sprzętu był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości. - To bardzo ładny prezent, w sam raz pod choinkę dla wszystkich żorskich ochotników - mówił dh Mirosław Orłowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Żorach. 📢 Tłumy podczas tradycyjnej Wigilii dla mieszkańców w Żorach. Były życzenia, śpiewanie kolęd i tradycyjne potrawy To już tradycja, że przed Świętami Bożego Narodzenia, mieszkańcy Żor wspólnie spotykają się na rynku. Tak było i tym razem, gdy żorzanie wspólnie śpiewali kolędy, składali sobie życzenia i próbowali świątecznych potraw. 📢 Moda na ulicach - STYLÓWKI, które przykuwają wzrok! Zobacz, co noszą mieszkańcy woj. śląskiego i nie tylko STYLÓWKI, które wprawią w SZOK! Przez miasto idzie pani w sukience z drobnej siateczki spod której widać bieliznę, krótka spódniczka na mrozie, kultowe już skarpety w sandałach, przezroczyste legginsy a pod nimi stringi... - to tylko niektóre z przykładów tych najbardziej oryginalnych - które niejednokrotnie wywołały konsternację u przechodniów! Te zaskakujące "stylówki" sfotografowano m.in. na ulicach miast w woj. śląskim i nie tylko.

📢 Wycofane leki z aptek! Sprawdź listę na grudzień 2023: przeciwbólowe, na erekcję, dla gardła. Czy masz je w swojej apteczce? We wtorek 19 grudnia 2023 r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny opublikował kolejny już komunikat o nowym leku wycofanym z obrotu - tym razem jest to lek na zaburzenie erekcji. Jest to już kolejny komunikat opublikowany w przeciągu ostatnich kilku tygodni przez GIF! Które dokładnie leki zostały jeszcze wycofane? Zobacz LISTĘ GRUDZIEŃ 2023.

📢 Niełatwa spowiedź przed Bożym Narodzeniem? Grzechy, za które nie dostaniesz rozgrzeszenia. Co zrobi ksiądz, gdy je usłyszy? ŚWIĘTA. Spowiedź przed Bożym Narodzeniem? Wiele osób chodzi do spowiedzi szczególnie przed świętami Jednak odpuszczenie grzechów przez księdza nie zawsze jest możliwe, nawet gdy wierny żałuje i chce zadośćuczynić. Zobaczcie, z czego żaden zwykły ksiądz nie będzie mógł was rozgrzeszyć!

📢 Zobacz jak 10 lat temu wybierano najpiękniejszą mieszkankę Śląska i Zagłębia! Wygrała wtedy piękna Klaudia z Będzina - zobacz te zdjęcia Archiwalne zdjęcia. Najpiękniejsza w regionie - tak kiedyś wyglądały konkursy piękności! 10 lat temu w domu kultury w Szopienicach odbył się wielki finał wyborów Miss Śląska i Zagłębia 2013. Impreza wówczas po raz pierwszy zagościła w Katowicach. O tytuł najpiękniejszej rywalizowało 40 kandydatek. Zobacz archiwalne zdjęcia sprzed dekady! 📢 Drżysz czy prezenty dotrą na czas? Oto najlepsze MEMY o kurierach - wszak to oni są teraz najbardziej wyczekiwani MEMY. Drżysz czy kurier zdąży dostarczyć zamówione prezenty jeszcze przed świętami? To pytanie zadaję sobie teraz pewne wiele osób. Cóż by to było gdyby wymarzona lalka, suszarka czy książka nie dotarły na czas! W przerwie na czekanie odetchnijcie i pośmiejcie się z tych memów o kurierach.

📢 Chcesz dojechać pociągiem z Żor do Austrii? Tak, teraz to możliwe! Ruszyły codzienne połączenia przez Ostrawę i Wiedeń KOLEJ. Od 10 grudnia, z Żor można wygodnie i bez przesiadki dojechać do Austrii. To właśnie od tego dnia, na stacji kolejowej w Żorach zatrzymuje się pociąg IC Porta Moravica. Podróż trwa 7 godzin, jednak jazda samochodem na tej trasie to jedynie godzina oszczędności. 📢 Wigilia i Święta Bożego Narodzenia będą dla nich inne, niż zawsze. Celebryci, którzy w tym roku stracili bliskich Święta Bożego Narodzenia to czas dla wielu niezwykle ważny. Poza wymiarem religijnym znaczenie ma również możliwość na spędzenie tych dni w gronie najbliższych nam osób, rodziny lub przyjaciół. Nie dla wszystkich jednak jest to radosny okres. W te dni wyjątkowo doskwiera nam brak tych, którzy odeszli. Zobacz, jacy celebryci w tym roku musieli zmierzyć się ze stratą.

