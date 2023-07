W wyremontowanym pałacu w Baranowicach będzie restauracja! Zobacz WIZUALIZACJE

W Pałacu w Baranowicach będzie restauracja

Już wczesną jesienią, pieczołowicie odrestaurowany Pałac w Baranowicach, znów otworzy się dla mieszkańców. Dobiegają bowiem końca ostatnie prace związane z gruntowną modernizacją pochodzącego z XIX wieku obiektu i przypałacowego parku. Wewnątrz obiektu znajdzie się miejsce nie tylko dla licznych kół zainteresowań i pracowni tematycznych, lecz także dla restauracji. Ta, wyglądem będzie nawiązywała do całości obiektu.

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach ogłosił już przetarg na oddanie w najem lokalu w budynku Pałacu w Baranowicach, o całkowitej powierzchni przekraczającej 194 m2.

Wizualizacje przyszłego lokalu gastronomicznego nawiązują do historycznych wnętrz pałacu. Przy barze zaplanowano niezwykle eleganckie kafle, ale i lustra, optycznie powiększające całą przestrzeń. W wizualizacjach części restauracyjnej można zauważyć liczne dzieła artystów i zdobienia na ścianach. Częścią restauracji będzie również ogród zimowy. Najemca będzie miał również prawo do najmu terenu przylegającego do budynku pałacu pod ustawienie sezonowego ogródka gastronomicznego. Do najemcy będzie należało wyposażenie lokalu w stoliki, krzesła, kanapy oraz artykuły dekoracyjne.