Wakacje w bibliotece w Żorach. Sprawdź najciekawsze propozycje

"Wakacje w Bibliotece" - to propozycja bezpłatnych zajęć kreatywnych, ruchowym i edukacyjnych dla dzieci i młodych. Jak zapowiada Joanna Płoska, znajdzie się również coś dla dorosłych.

Wśród wielu propozycji warto zwrócić uwagę na zabawy integracyjne, turnieje xbox czy tajniki tworzenia projektów 3D. Można będzie również nauczyć się grać na ukulele czy zacząć samodzielnie wykonywać dekoracje i biżuterię.

Propozycje na lipiec

STREFA DZIECI

26-29.07.2022 | 13:00-15:00 (7-10 lat, ZAPISY)

☀ strefa ruchu

☀ strefa natury

☀ strefa relaksu

☀ strefa za kółkiem

Zabawy integracyjne, łamigłówki, projekcja filmu, gry, zabawy plastyczne, zabawy sensoryczne.

STREFA MŁODYCH:

☀ wtorki | 13:00-15:00 / Zgrany wtorek - rozgrywki gier planszowych, turnieje xbox, układanie puzzli

☀ środy | 13:00-15:00 / Modelowanie 3D - tajniki tworzenia projektów 3D, zajęcia prowadzone w Makerspace

☀ czwartki | 13:00-15:00 (12+, ZAPISY) / Do It Yourself - samodzielne wykonywanie dekoracji, biżuterii, domowych kosmetyków jak i prostych słodkości