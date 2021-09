Włamywacze grasują na żorskich osiedlach. Zdążyli splądrować pierwsze mieszkania. Ukradli kosztowności i gotówkę. Policja apeluje o czujność Piotr Chrobok

Do włamań dochodziło na różnych osiedlach w Żorach. arc.

Włamywacze grasują na żorskich osiedlach. Tylko w ostatnim czasie złodzieje zdążyli wkraść się do co najmniej dwóch mieszkań na dwóch różnych osiedlach mieszkaniowych w mieście. Schemat działania przestępców zawsze był taki sam. Do lokali wchodzili pod nieobecność domowników. Kradli wartościowe przedmioty i gotówkę.