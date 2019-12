Wypadek na Boguszowickiej w Żorach. 56-latek w szpitalu

We wtorek przed godziną 7 na numer alarmowy zadzwonił 34-letni kierowca z Rybnika, który poinformował, że na ulicy Boguszowickiej w Żorach potracił pieszego. Z relacji zgłaszającego wynikało, że gdy jechał samochodem z Rybnika do Żor w ostatniej chwili zauważył mężczyznę, który poruszał się prawą stroną jezdni. Kierowca poinformował, że pieszy był ubrany na ciemno i nie miał żadnych odblaskowych elementów, dlatego nie był w stanie dostrzec go wcześniej.

Pieszego karetka przetransportowała z obrażeniami ciała do szpitala. Tam 56-latek poinformował policjantów, że szedł lewą stroną jezdni, a gdy zauważył zbliżający się do niego samochód, aby uniknąć potrącenia sam się przewrócił doznając m.in. urazu głowy.

Teraz śledczy wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia i apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o ostrożność. Kierowcom radzą zachować rozwagę i czujność za kierownicą, a pieszym wyposażyć się w odblaski i nosić je, zwłaszcza po zmroku.