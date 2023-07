Żorskie bulodromy zyskują coraz więcej fanów. Kolejne z nich zostały zmodernizowane

Do 14 wzrosła liczba bulodromów w Żorach, służących do popularnej gry Petanque. To tradycyjna francuska gra towarzyska z elementami zręcznościowymi, rozgrywana w wielu krajach na całym świecie.

- Zapraszamy równocześnie do korzystania w ramach organizowanych zawodów oraz rekreacyjnie – sprzęt możecie wypożyczyć w kasie Hali Sportowej przy ul. Folwareckiej 10 - informuje MOSiR Żory.

Żorzanie dość chętnie sięgają po bule. W dniach 1-2 lipca, 6 drużyn, w tym drużyna z Żor rywalizowało o awans do grupy mistrzowskiej ligi Petanque, w ramach Klubowych Mistrzostw II ligi Petanque. Żorska Liga Petanque walczyła z zespołami: KS Petanque Oława, UKS Subkowy Petanque, KP Ciechan Ciechanów, Lubońska Petanka i Białostocki KP. Żorska Liga Petanque otarła się o awans, zajmując trzecie miejsce. Dzięki temu wynikowi drużyna z Żor zapewniła sobie utrzymanie na drugim szczeblu rozgrywek.