Żory: W dwa dni zatrzymali pięciu poszukiwanych

Do grona zatrzymanych, poszukiwanych przez sądy i prokuraturę, oprócz 50-latka, ściganego siedmioma nakazami, o którym pisaliśmy dołączyło czterech kolejnych mężczyzn. 42-latek oraz 48-latek poszukiwani przez Sąd Rejonowy w Żorach oraz 44-latek, za którym nakaz wydał Sąd Rejonowy w Węgrowie.

Wszyscy zostali zatrzymani wczoraj, począwszy od 44-latka, który wpadł w ręce policjantów przed 10 po dwóch następnych zatrzymanych niemalże w tym samy czasie, po 18 przez policjantów prewencji i kryminalnych.

Najmłodszy z poszukiwanych to 26-latek, u którego w czasie zatrzymania kryminalni ujawnili dopalacze, wpadł w ich ręce we wtorek na osiedlu Gwarków. Jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzuty, a następnie trafił do aresztu.